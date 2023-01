Montemor-o-Velho destruiu 364 ninhos de vespa asiática em 2022

O coordenador da Proteção Civil de Montemor-o-Velho, Hélder Araújo, revelou hoje à agência Lusa que, no ano de 2022, foram destruídos 364 ninhos de vespa asiática, o que se traduz numa redução de ninhos, já que em 2021 destruíram 870.

Hélder Araújo explicou que a tempestade Leslie, ocorrida em 2018, provocou a "fragmentação e a disseminação" de muitos ninhos de vespa asiática.

No entanto, esta situação ao longo do tempo "veio a alterar-se".

As alterações climáticas e a seca de 2022 estão na origem desta redução de ninhos, visto que a seca veio a "diminuir a produção e a atividade das mesmas".

"Havia uma dispersão muito grande quase para todo o concelho, agora não. Dá a sensação de que elas [as vespas asiáticas] estão a localizar-se mais junto à linha de água", afirmou.

"A alteração do ciclo habitual delas, quer a [escassez de] água e as temperaturas [altas] alteraram muito a questão da propagação", sustentou Hélder Araújo.

A maior concentração de ninhos de vespa asiática, também identificada por vespa velutina, é nas freguesias de Tentúgal, Meãs do Campo, Carapinheira, Arazede, Pereira, no concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Atualmente, o trabalho incide na proatividade, com o controlo junto aos apiários, assim como no incentivo da deteção de ninhos por parte da população no terreno.

Os concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, da qual o município de Montemor-o-Velho faz parte, integraram num projeto de "Deteção e combate à espécie exótica invasora vespa velutina" em 2022.

Este projeto visa o reforço da capacitação dos municípios ao nível dos equipamentos de eliminação de ninhos, a instalação e monitorização de uma rede de armadilhas, a promoção e divulgação de boas práticas, bem como o aumento do conhecimento sobre a espécie.

A sinalização dos ninhos, bem como a sua destruição, é gratuita.

A identificação de ninhos de vespa asiática deve ser comunicada ao serviço Municipal de Proteção Civil de Montemor-o-Velho, através do número geral 239687300 para a extensão número seis, em dias úteis e durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal ou para os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho.

A vespa velutina é uma espécie asiática que exerce uma ação destrutiva sobre as colmeias de abelhas melíferas e pode constituir perigo para a saúde pública.

Esta espécie de vespa predadora foi introduzida na Europa através do porto de Bordéus, em França, em 2004. Os primeiros indícios da sua presença em Portugal surgiram em 2011, mas a situação só se agravou a partir do final do ano seguinte.