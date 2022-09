Montenegro acusa Costa de "ludibriar" portugueses

Foto: Lusa

O presidente do PSD acusa o Governo de "ludibriar" os portugueses com o programa de combate à inflação. Luís Montenegro espera que António Costa fale a verdade e assuma o corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. O líder social-democrata está em Viseu, onde inicia um volta pelo país.