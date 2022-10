Montenegro acusa Governo de agir de "forma matreira"

Luís Montenegro acusa António Costa de gerir "a entidade com maiores lucros extraordinários" e de cobrar impostos à conta do aumento da inflação. O líder do PSD diz ainda que não acredita nas explicações dadas pelos governos de Espanha e França, que asseguram que não vão abandonar as interligações elétricas.