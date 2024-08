Montenegro compromete-se a dar aos jovens "o futuro que merecem" em Portugal

"No Dia Internacional da Juventude, relembro um compromisso de que não abdicamos: dar aos jovens o futuro que merecem", pode ler-se numa publicação de Luís Montenegro na rede social X.

A promessa do primeiro-ministro é dar aos jovens as "ferramentas para terem boas qualificações, bons empregos e boas oportunidades", permitindo-lhes "serem quem quiserem num país seguro, sustentável e dinâmico".

Já através de um vídeo na rede social Instagram, Luís Montenegro e a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, assinalam este dia.

"Hoje é o dia internacional da juventude. Em Portugal estamos a criar muitas condições para oferecer mais oportunidades aos jovens portugueses", afirma o primeiro-ministro.

Luís Montenegro considera que a aposta do Governo nos jovens portugueses "é um investimento no futuro de Portugal".

A ministra da Juventude e Modernização recorda alguma das principais medidas que o atual executivo dedicou aos jovens, como o facto de até aos 35 anos, na compra da sua primeira habitação não pagarem imposto de selo, emolumentos e IMT.

"Para os jovens que queiram ir para o Ensino Superior e que estão preocupados porque é muito difícil ter acesso a quartos a preços comportáveis já garantimos mais de 700 camas no ensino superior e estamos a trabalhar com as universidades e com os politécnicos para termos mais camas a partir de setembro", acrescenta ainda.

Margarida Balseiro Lopes apontou ainda a saúde mental como "uma preocupação" também para os mais jovens.

"Nós já garantimos mais de 100 mil consultas de psicologia e garantimos também mais de 50 mil consultas de nutrição", acrescenta.

A ministra referiu ainda que "para os jovens que trabalham e que tinham medo e receio de perder acesso a uma bolsa de estudo, neste momento, até 14 salários mínimos nacionais, não há qualquer tipo de penalização no acesso a uma bolsa de estudo".

"Estas são as primeiras decisões que tomámos a pensar em ti, mas não vamos ficar por aqui", promete a ministra aos jovens.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje o Dia Internacional da Juventude convocando "todos para que seja possível um país ao serviço dos jovens e jovens ao serviço do país".