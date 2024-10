O primeiro-ministro diz não estar preocupado com as críticas a duas medidas que anunciou no encerramento do Congresso do PSD. Luís Montenegro quer libertar a disciplina de cidadania de amarras ideológicas e vai mexer no programa escolar. Anunciou também, um "combate sem tréguas" à criminalidade, com mais polícia nas ruas e videovigilância.