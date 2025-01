Montenegro diz que Governo atingiu o seu limite negocial com bombeiros sapadores

Na cerimónia da tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Luís Montenegro deixou o aviso após nove reuniões com os sindicatos.Montenegro garante que se não houver luz verde dos sindicatos, o Governo irá tomar uma decisão unilateral no que diz respeito à valorização salarial dos bombeiros sapadores.Durante a cerimónia, que decorreu no Ministério da Administração Interna, o chefe do Governo defendeu ainda o trabalho que está a ser realizado para dar estabilidade ao estatuto dos bombeiros.