Montenegro faz "PREC" ao PSD e acusa Governo de ser "perda de tempo"

"Este governo é efetivamente uma perda de tempo", afirmou o presidente do PSD que hoje fechou a semana "Sentir Portugal" em Rio Maior com críticas ao executivo socialista e aos ministros da Saúde, da Educação, e da Ciência e do Ensino Superior que, "na semana passada, desculpando-se da incapacidade de apresentar resultados nas respetivas áreas, diziam que era preciso tempo".

"Mais tempo para quê?", questionou Luis Montenegro, lembrando que os socialistas são governo há oito anos e afirmando, num jantar com mais de mais de meia centena de militantes e simpatizantes estar "a sentir o cheiro da mudança, o cheiro da esperança num futuro melhor, liderado pelo PSD".

Para isso, prometeu "reerguer o PSD de baixo para cima, indo de terra em terra à procura daquelas pessoas que trabalham, que fazem bem, que querem dar os seus filhos um futuro melhor do que aquele que tiveram".

"Isto é uma espécie de PREC do PSD", explicou Luis Montenegro: "um processo de reconciliação em curso", em que afirmou estar "a reconciliar o PSD consigo próprio" e com os portugueses para que estes construam com o partido "o futuro de Portugal.

Um reconciliação que, no entender de Montenegro, passa também pela iniciativa "sentir Portugal", que na sua 14.ª quarta edição foi dedicada ao distrito de Santarém e que hoje terminou com um jantar com militantes em Rio Maior.