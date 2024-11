Montenegro marca combate a listas de espera para cirurgias como prioridade

Na intervenção na sessão de abertura da conferência sobre oncologia, o chefe do Governo lembrou que a recuperação desse tempo de espera tem sido feita no próprio SNS.Luís Montenegro não quis falar aos jornalistas sobre a polémica com a admissão de culpa do ministro da Educação, que admitiu ter avançado números errados sobre a falta de professores nas escolas.