Montenegro promete "empenho máximo" na melhoria das condições das forças de segurança

Falando durante uma visita ao `stand` da PSP no Fórum Braga, no âmbito da Semana da Economia, Montenegro alertou, no entanto, que é preciso ter em conta as contingências económico-financeiras do país.

"[Prometemos] Empenho máximo na melhoria possível das condições de trabalho, das condições operacionais, das condições físicas propriamente ditas e também das condições de carreira e remuneração. Estamos empenhadíssimos em poder fazer o maior esforço possível dentro do contexto das contingências económicas e financeiras do país e vamos conseguir", salientou.

Sobre o aumento de 600 euros do suplemento de risco pedido pelos sindicatos da PSP e GNR, Montenegro disse que essa é uma questão que será negociada pela ministra da Administração Interna.

"Não vamos fazer essa negociação aqui", respondeu aos jornalistas.

O primeiro-ministro sublinhou que é preciso tornar mais atrativa a carreira das forças de segurança, para haver maiores níveis de recrutamento.

"Hoje, é um grande problema que nós temos, estamos com dificuldades em atrair e reter, há muitos agentes que, entretanto, arranjam outras saídas profissionais e acabam por ir embora", declarou.

Montenegro manifestou o empenho do Governo em "continuar a valorizar a segurança, num contexto em que é preciso garantir os direitos das pessoas, garantir a tranquilidade e ver a segurança como um dos principais ativos económicos do país".