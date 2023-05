Moradores de prédio que ruiu no Porto apelam por realojamento digno

Depois de participarem na manifestação que se mobilizou em frente à Câmara Municipal do Porto, dois dos 15 moradores descreveram aos eleitos da Assembleia Municipal do Porto o que aconteceu há cerca de uma semana e apelaram a que fossem apuradas as causas do acidente.

"Investiguem porque é que o prédio ruiu. Deviam culpar os proprietários que estão a brincar com a vida das pessoas só por dinheiro", afirmou Mollik Hossain Nishad, o morador que, devido ao acidente, ficou com ferimentos ligeiros e foi hospitalizado no Santo António.

Agradecendo a todos os que o ajudaram a sair do prédio e a salvar-lhe a vida, Mollik contou que, depois de receber alta hospitalar na passada quinta-feira à noite, pernoitou na loja no rés-do-chão do prédio que ruiu por não ter onde dormir.

"Não quero reclamar nada, mas investiguem", observou, dizendo não ter sido, até ao momento, contactado por nenhuma instituição, à exceção da organização Habitação Hoje.

Já Khalied Bin Solaiman, esclareceu que, quando o teto do prédio ruiu, seis dos moradores estavam no seu interior, mas a maioria estava a trabalhar.

"O teto caiu em cima da minha cama", disse, afirmando estar assustado e doente.

"Tenho epilepsia e a minha medicação, dinheiro e pertences estão dentro do prédio", acrescentou Khalied, apelando para que fosse garantida uma solução de realojamento "mais permanente".

"Por favor, deem-nos uma solução de alojamento. Ontem (terça-feira) perdi o meu emprego, agora não tenho dinheiro para comprar medicação. Ninguém nos deu uma solução e estou cansado de mudar de um sítio para outro", referiu, dizendo também que, além da organização, mais nenhuma instituição o ajudou.

Os ânimos acentuaram-se, no entanto, durante a intervenção de um dos membros da organização Habitação Hoje, que acusou a autarquia de "total desprezo" pelos moradores e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de "aproveitamento político".

Dos 15 moradores, nove estão realojados no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, e seis "arranjaram soluções através da rede de apoio e relação que mantém com os seus patrões", afirmou, em declarações aos jornalistas, Alexandre Viana, da organização Habitação Hoje.

Autarquia responde às críticas

A Câmara do Porto assegurou que "acionou todos os meios" para "acudir" aos moradores do prédio que ruiu na Rua 31 de Janeiro e que vão ser avaliadas as "necessidades" dos três moradores encaminhados para os serviços municipais.



"A Câmara Municipal do Porto acionou todos os meios que tinha ao alcance para acudir a estas pessoas", afirmou o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, durante a Assembleia Municipal do Porto que decorreu na noite de terça-feira.



Em resposta a uma questão levantada pelo BE sobre o acompanhamento dado aos 15 moradores do prédio, Filipe Araújo criticou o tratamento dado a este caso e os "ditos ativistas" que se "aproveitam de situações de migrantes para fazerem luta política ou tirarem algum partido denegrindo o esforço dos serviços municipais e da Segurança Social".



O vice-presidente destacou ainda o trabalho realizado entre a autarquia, a Segurança Social e o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), e afirmou que "só hoje" (terça-feira) o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do município foi contactado pela Segurança Social para iniciar o acompanhamento de três dos 15 moradores.