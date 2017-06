Moradores deslocados em Góis já estão em casa

Lusa 22 Jun, 2017, 14:02 / atualizado em 22 Jun, 2017, 14:10 | País

"Em Góis, todas as pessoas que foram deslocadas ao longo dos dois últimos dias já estão nas suas próprias casas, o que é motivo de satisfação, não só para as pessoas, como para as comunidades e para nós próprios", afirmou o governante.

Jorge Gomes deslocou-se ao posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, e prestou declarações aos jornalistas antes de entrar para um `briefing` com o comandante operacional da Proteção Civil António Ribeiro.

Questionado sobre os moradores deslocados por causa do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande -- também já dado como dominado, como o de Góis (distrito de Coimbra), o governante explicou que vai agora fazer o ponto da situação.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Depois, as chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

O incêndio de Góis, dominado hoje de manhã, não fez vítimas mortais e consumiu cerca de 20.000 hectares.