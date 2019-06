Partilhar o artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado Imprimir o artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado Enviar por email o artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado Aumentar a fonte do artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado Diminuir a fonte do artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado Ouvir o artigo Moradores do prédio em Viana estão a exercer o direito à resistência, refere advogado