Moradores preocupados com risco de "colapso" na ribeira de Algés

A zona que suscita receios fica situada entre o Largo Comandante Augusto Madureira, onde houve há cerca de um ano uma cratera de grandes dimensões no pavimento, e o Mercado de Algés.A repórter Arlinda Brandão foi ouvir

A Antena 1 quis saber junto da Câmara de Oeiras o que esta está a fazer para cumprir as recomendações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e tendo em conta medidas mais imediatas pedidas pelos moradores. Há moradores que apontam para fissuras nas paredes dos prédios que se encontram sobre o caneiro subterrâneo. Há também referência a abatimentos que se estão a verificar na Avenida Bombeiros Voluntários de Algés. Pede-se uma avaliação dos eventuais danos nas infraestruturas dos edificios da zona.

Em resposta escrita, a autarquia reconhece e partilha as preocupações espelhadas no relatório que solicitou há cerca de um ano e diz-se disponível para comparticipar 50 por cento do valor total da obra, sendo que o restante financiamento deverá, ainda segundo a Câmara, ser assegurado pelo Governo central.Para sexta-feira está agendada uma reunião urgente com a ministra do Ambiente.A Câmara Municipal de Oeiras salienta queo relatório do LNEC agora conhecido, e que é público, foi solicitado pela autarquia há cerca de um ano. OPerante as conclusões deste relatório, foi solicitada uma reunião urgente com a ministra do Ambiente – já agendada para o dia 20 deste mês – para exigir