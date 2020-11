Moreira da Silva "apenas a tentar dar uma prova de vida"

Num artigo de opinião veiculado esta manhã pelo jornal Público, o ex-ministro de Pedro Passos Coelho condena severamente a solução encontrada pelo PSD para assegurar a governação da região autónoma dos Açores, considerando o entendimento com o Chega uma “alteração radical do posicionamento ideológico e programático" e uma “traição” aos “valores e princípios” do partido, o que, na sua perspetiva, justifica a realização de um congresso extraordinário "para clarificar esta questão de identidade, não do PSD, mas da sua atual direção”.







Em declarações à Antena1, a vice-presidente social democrata Isabel Meirelles alega que o PSD está a cumprir a vontade dos eleitores açorianos e que os críticos da direção estão apenas a tentar dar nas vistas.