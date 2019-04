Moro aborda "dificuldade institucional" da Operação Marquês

Foto: Ueslei Marcelino - Reuters

Ministro da Justiça brasileiro vê com naturalidade demora no processo Operação Marquês



Sérgio Moro está em Lisboa para participar no Fórum Jurídico e não se mostra surpreendido com a dificuldade para fazer avançar este tipo de investigações, já que envolve um antigo primeiro-ministro, José Sócrates.



O antigo juiz, envolvido no processo Lava Jato, salienta que também as mais-valias da delação premiada no combate à corrupção.