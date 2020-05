Morreram 450 idosos em lares

Este sábado há registo de mais 12 mortos num total de 1.126, uma subida de quase 1%. No total há agora 27.406 infetados, mais 138 do que nas ultimas 24 horas Estão internadas 815 pessoas com Covid-19, menos 27. Há ainda esse dado da DGS, nos lares portugueses morreram até agora 450 idosos.