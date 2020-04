Morreram mais 27 pessoas em Portugal vítimas de Covid-19

Os doente internados são agora 726, com 230 internados em cuidados intensivos, neste caso mais 42 pessoas que ontem.



No norte, estão confirmados 4910 casos e 95 mortes.



Na região centro, 1043 casos e 52 mortos. Na Zona de Lisboa, os infetados são agora quase dois mil e houve 38 mortes.



Já o número de vítimas mortais, com os 27 óbitos do último dias, subiu 16,9 por cento.