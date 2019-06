Partilhar o artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto Imprimir o artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto Enviar por email o artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto Aumentar a fonte do artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto Diminuir a fonte do artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto Ouvir o artigo Morreu Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara do Porto

Tópicos:

Folgosinho Gouveia,