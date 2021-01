Morreu Carlos Antunes, ex-líder das Brigadas Revolucionárias

Estava internado desde 29 de dezembro.



Foi infetado pelo novo coronavírus no natal e desenvolveu uma pneumonia.

Carlos Antunes foi com a antiga companheia, Isabel do Carmo, um dos rostos da oposição ao Estado Novo.



A agência Lusa revela que a médica e ativista política, que se reuniu com Carlos Antunes e restantes familiares, também ficou infectada e esteve internada no hospital.