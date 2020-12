Eduardo Lourenço. Pensador do país e da sua identidade coletiva

O filósofo e ensaísta tinha 97 anos. Pensador do país e da sua identidade coletiva, Eduardo Lourenço fez das perguntas busca eterna de respostas para uma alma de gigante nascida em 1923, no interior de Portugal, na aldeia de São Pedro do Rio Seco, Guarda. "Eu nasci abstrato mas participava na vida do campo de um pequeno lavrador como era o meu avô".