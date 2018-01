Morreu ex-ministro da Defesa Rui Pena

RTP08 Jan, 2018, 12:40 / atualizado em 08 Jan, 2018, 13:45 | País

Rui Rodrigues Pena nasceu em Assentiz, Torres Novas, em 25 de dezembro de 1939, formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, tendo concluído o curso dem 1962. Teve militância no CDS e fundou o Movimento Humanismo e Democracia (MHD), que integrava várias personalidades ligadas ao partido.



Este movimento em vigor até 2011 firmou um acordo com os socialistas nos anos 90 e chegou mesmo a eleger deputados independentes nas listas socialistas.



Integrou dois Governos liderados pelo PS, o primeiro em 1978, no II Governo Constitucional chefiado por Mário Soares, onde ocupou o cargo de ministro da Reforma Administrativa. Mais de vinte anos depois, fez parte do Governo de António Guterres entre 2001 e 2002, ocupando o lugar de Ministro da Defesa Nacional.



O escritório fundado por Rui Pena, a CMS Rui Pena & Arnaut, informou hoje, em comunicado, "com profundo pesar e tristeza o falecimento do seu sócio fundador". Especializado em Direito Administrativo, Rui Pena fundou e ajudou a fundar vários escritórios de advogados.

"Cidadão exemplar"

Em reação à morte do antigo ministro, António Guterres recorda o democrata-cristão que era, além de amigo, "um cidadão exemplar e um político notável a quem muito o país deve".



"Foi com profunda tristeza que soube da morte de Rui Pena. Tive o enorme privilégio de com ele trabalhar intimamente desde a Revolução de Abril de 1974, incluindo o enorme prazer de ter sido seu colega de Governo", refere o secretário-geral das Nações Unidas, numa nota enviada à agência Lusa.



Guterres, que foi primeiro-ministro entre 1995 e 2002, transmite à família do ex-ministro "as mais sentidas condolências".



As cerimónias fúnebres começam esta tarde de segunda-feira na Basílica da Estrela. Não foi ainda anunciada nem a data nem o local do funeral.



(c/ Lusa)