Morreu homem agredido em escola na Nazaré

RTP29 Jan, 2018, 13:25 / atualizado em 29 Jan, 2018, 14:40 | País

De acordo com o Hospital de Santo André, o homem, de 67 anos de idade, foi "admitido na emergência em manobras de Suporte Avançado de Vida, efetuadas pela equipa da VMER", e foram tentadas manobras de reanimação "sem sucesso, sendo verificado o óbito".

Ainda segundo o hospital, a vítima apresentava "lesões provocadas por arma de fogo e por arma branca".

O homem foi vítima de uma agressão que teve origem "num desentendimento entre dois adultos do sexo masculino, familiares de um aluno", em que "foram disparados vários tiros", disse à Lusa Bruno Soares, comissário da PSP de Leiria.

Na sequência das agressões, que terão envolvido também uma arma branca, "um dos homens sofreu ferimentos graves", tendo sido transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria.

O agressor, de 40 anos, "foi controlado e detido por elementos da Escola Segura, encontrando-se à guarda da PSP", divulgou a mesma fonte.

A arma foi apreendida e a investigação entregue à Polícia Judiciária.

A agressão teve início cerca das 10:00, no átrio da escola, na presença de alunos, alguns dos quais receberam acompanhamento psicológico.

Os alunos foram retirados da escola, que se mantém encerrada, disse à Lusa o vereador da Educação na Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira.

No local estiveram três ambulâncias, uma viatura de comando e sete operacionais dos bombeiros da Nazaré e elementos da PSP.

Escola reabre na terça-feira

A escola Amadeu Gaudêncio, na Nazaré, reabre na terça-feira, divulgou a direção assegurando não haver professores, alunos ou funcionários envolvidos.



"A situação está devidamente resolvida com a colaboração das autoridades, não tendo havido alunos, professores e funcionários envolvidos nos acontecimentos lamentáveis", esclareceu em comunicado a direção do Agrupamento de Escolas da Nazaré, na sequência das agressões registadas hoje de manhã.



Em comunicado, a direção do agrupamento esclareceu, entretanto, que "o serviço na escola sede mantém-se em funcionamento, retomando a normalidade a partir de amanhã (terça-feira)".



A direção apela ainda "à compreensão da comunidade e à manutenção da tranquilidade necessária" pode ler-se no comunicado.

c/Lusa