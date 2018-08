Morreu John McCain

Foto: Reuters

Duas vezes candidato derrotado à presidência dos EUA, McCain, republicano, era uma voz respeitada por ambos os lados da barricada política e um homem popular no seu país, devido às suas atitudes inconformistas que o levaram a assumir por vezes posições contrastantes com a doutrina dominante dentro do seu partido.







No final da sua vida, foi um acérrimo crítico da presidência de Donald Trump. A sua carreira política de grande relevo estendeu-se por várias décadas e começou depois de ter sido libertado de um cativeiro de cinco anos como prisioneiro de guerra no Vietname, durante os quais foi repetidamente torturado, o que o deixou com lesões físicas permanentes.