Morreu mais um idoso do lar de Reguengos de Monsaraz

São já 15 as vítimas mortais resultantes do surto de covid-19 neste concelho. O idoso de 73 anos morreu ontem no Hospital do Espírito Santo, onde estava internado. Existem agora 133 casos ativos em Reguengos de Monsaraz: 86 tiveram origem no lar onde começou o surto.