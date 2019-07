Morreu o coronel Costa Braz, militar de Abril e primeiro provedor de Justiça

RTP02 Jul, 2019, 12:34 / atualizado em 02 Jul, 2019, 12:53 | País

Nascido a 4 de novembro de 1934, Manuel da Costa Braz desempenhou as funções de ministro da Administração Interna, após a Revolução dos Cravos, e, mais tarde, de alto-comissário contra a corrupção, entre 1983 e 1993. Em agosto de 1975, Manuel da Costa Braz participou na redação do Documento dos 9.





Foi responsável, enquanto titular da pasta da Administração Interna na governação de Vasco Gonçalves, pelo recenseamento para as primeiras eleições em democracia.



Costa Braz recebeu várias condecorações: foi feito Cavaleiro da Ordem Militar de Avis, em 1980, recebeu em 1982 a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a que se seguiriam a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, em 1985, e a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica de Espanha, em 1989.



Entre 1979 e 1981, foi administrador da Hidroelétrica de Cahora Bassa e, até 1983, administrador da Ilídio Monteiro Construções. Voltaria à Hidroelétrica de Cahora Bassa para presidir ao conselho de administração, de 1993 a 1999.