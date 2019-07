Morreu o eurodeputado do PS André Bradford

Carlos Santos Neves - RTP18 Jul, 2019, 14:36 / atualizado em 18 Jul, 2019, 16:00 | País

André Bradford assumira o lugar no Parlamento Europeu na sequência das últimas eleições, realizadas a 26 de maio. Foi o quinto nome na lista dos socialistas para as europeias.



Natural de Ponta Delgada, nos Açores, o eurodeputado tinha uma licenciatura em Comunicação Social. Em 2000, começou a trabalhar como assessor de imprensa na Secretaria do Ambiente do Governo Regional dos Açores. Tornar-se-ia, mais tarde, assessor político e secretário regional.



Enquanto deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, liderou a bancada socialista. Deixou estas funções ao ser incluído na lista do partido para as eleições europeias.



André Bradford encontrava-se internado desde o dia 8 deste mês, em coma induzido, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



“O HDES lamenta o falecimento do eurodeputado André Bradford, que se encontrava em situação crítica desde o passado dia 8 Julho no Serviço de Medicina Intensivos, e expressa publicamente sentidas condolências à família”, lê-se numa nota da unidade hospitalar açoriana.

PS expressa pesar

Em comunicado enviado às redações, a Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu expressa pesar pela notícia da morte de André Bradford.Também o presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, exprimiu “profundo pesar” pela morte do eurodeputado André Bradford, “uma perda para os Açores”.



“À família enlutada a Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu expressa sentidos pêsames e manifesta a mais profunda dor e solidariedade”, escreve a delegação do PS.







“Prestamos, neste momento, a mais honrada das homenagens ao homem, ao político e deputado europeu que sempre pugnou pelos valores socialistas quer a nível regional, nacional e internacional”.

A direção nacional do partido assinala, por sua vez, uma “perda dramática”.“O PS expressa o seu profundo pesar pela morte do nosso camarada André Bradford, destacado quadro do PS/Açores, recentemente eleito como deputado ao Parlamento Europeu, como único representante da Região Autónoma. Os Açores foram sempre, até ao fim, a grande causa que moveu toda a sua vida política”, reagiu a direção socialista, em mensagem publicada no portal do partido.“A sua eleição recente para deputado europeu nas listas do PS era a garantia de uma defesa constante da sua Região, agora nas instâncias europeias, uma marca que sempre o acompanhou. Neste momento de imensa dor para todos os socialistas portugueses pela perda deste nosso querido camarada, o PS apresenta a suas mais sentidas condolências a toda a família de André Bradford, aos seus amigos e a todos os seus e nossos camaradas do PS/Açores, na pessoa do seu presidente Vasco Cordeiro e de todos os que mais de perto puderam conhecer a sua ação em prol dos Açores e dos açorianos”.Isabel Strada Carvalhais, 10.º nome efetivo da lista socialista, deverá agora tomar posse no Parlamento Europeu.