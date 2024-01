Morreu o ex-chefe dos serviços de informações Júlio Pereira

Júlio Pereira esteve 12 anos à frente do SIRP, entre 2005 e 2027, e chegou a integrar o Governo como secretário de Estado da Defesa Nacional do primeiro Governo socialista liderado por António Guterres.

Magistrado do Ministério Público, Júlio Pereira trabalhou também no Governo de Macau, como assessor do secretário Adjunto para a Administração, como director do Serviço de Administração e Função Pública e Administrador do Fundo de Pensões de Macau e foi ainda assessor diplomático do Governador de Macau, de 1986 a 1989.