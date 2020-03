Morreu o primeiro doente português do novo coronavírus

A vítima é Mário Veríssimo, sofria de doença pulmonar e foi massagista do Estrela da Amadora. O clube já o homenageou nas redes sociais.



Há três dias, Jorge Jesus disse que tinha perdido um amigo devido ao Covid-19, na altura o treinador do Flamengo ainda tinha a informação errada mas depois fez um esclarecimento.



"Hoje foi um dia muito triste pra mim, obtive uma informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido. Na verdade a informação correta é que ele está em estado grave no hospital".



Portugal já entrou na fase de mitigação, correspondente ao nível de alerta e de resposta mais elevado. É ativada quando as cadeias de transmissão estão estabelecidas no país.