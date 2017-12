Morreu um dos assaltantes feridos após assalto de sexta-feira em Lisboa

Estava internado, em estado grave no Hospital S.Francisco Xavier.



Foi um dos dois assaltantes baleados pela polícia durante a perseguição que se seguiu a um assalto a uma carrinha de transporte de valores.



O outro já teve alta.



Sabe-se agora que algumas falhas no SIRESP poderão ter dificultado a operação da PSP durante a perseguição.



A RTP sabe que, durante pelo menos uma hora, as forças policiais que faziam vigilância ao grupo tiveram dificuldades de comunicação, quando estava em curso uma operação para apanhar o gang em flagrante.



Terá sido durante esses momentos de falha do SIRESP que se deu a tentativa de assalto à carrinha de valores em Telheiras.