Morreu Vasco Pulido Valente

Escritor, colunista e historiador, Vasco Pulido Valente licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e esteve envolvido nas lutas académicas contra a ditadura. No final da década de 60, torna-se doutor em história pela Universidade de Oxford no Reino Unido.



Em 1980, foi secretário de Estado da Cultura no Governo de Francisco Sá Carneiro. Cinco anos depois, dirige a campanha que elege Mário Soares como presidente da República.



Mais tarde, em 1995, é eleito deputado independente nas listas do PSD. Sai poucos meses depois.



Escreveu vários livros dedicados à história e à política. Colunista do Público, colaborou ao longo da vida com várias publicações.