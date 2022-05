Mortalidade em Portugal aumentou 20,1%

Em relação a março deste ano, morreram menos 661 pessoas (-6,1%).

O número de óbitos devido a covid-19 ascendeu a 590, representando 5,8% do total de óbitos, diminuindo relativamente a março de 2022 (menos 55) e aumentando face a abril de 2021 (mais 473).

O saldo natural da população continuou a agravar-se, com o nascimento de 6.573 nados vivos, menos de 1,2% face ao mesmo mês de 2021.

"No mês de março de 2022, o saldo natural foi -4.177, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de -2.956", segundo a informação divulgada pelo INE.

Em março de 2022, celebraram-se 1.680 casamentos, mais 1.236 do que em março de 2021.

A informação do INE tem por base dados do registo civil apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil.