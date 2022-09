Mortalidade em valores próximos do ano passado

"No mês de agosto de 2022, o número de óbitos foi 9.257, valor inferior ao registado em julho de 2022 (menos 1.462 óbitos; -13,6%) e próximo do valor observado em agosto de 2021 (mais 39 óbitos; +0,4%)", informou o INE.

De acordo com a mesma fonte, entre janeiro e agosto deste ano, morreram 83.971 pessoas, menos 1.366 do que no período homólogo de 2021 (-1,6%).

Em agosto de 2022, também o número de mortes devido a covid-19 diminuiu, para 227 (menos 233, relativamente a julho de 2022) e representando 2,5% do total de óbitos: "Comparativamente com agosto de 2021, registou-se uma diminuição de 155 óbitos devido a covid-19".

Em relação aos nascimentos, o instituto assinalou em julho passado, 7.150 nados-vivos, um aumento de 2,0% face a junho de 2021 (7.009). O número total de nados-vivos registado nos primeiros sete meses de 2022 (45.835) foi superior ao verificado no mesmo período de 2021 (45.059), representando mais 776 (+1,7%) nados-vivos.

O saldo natural da população portuguesa continuou, porém, negativo.

"No mês de julho de 2022, o saldo natural foi -3.555, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de -1.788. Nos primeiros sete meses de 2022, o valor acumulado do saldo natural foi -28.730, apresentando um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (-31.027)", detalhou o INE.

Em julho, celebraram-se 4.868 casamentos, mais 14,8% relativamente ao mesmo mês 2021 (mais 626 casamentos). Nos primeiros sete meses de 2022 foram celebrados 18.818 casamentos, mais 5.903 do que no período homólogo de 2021.