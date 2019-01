Mortalidade infantil. DGS diz que números estão dentro do "expectável"

RTP21 Jan, 2019, 18:06 / atualizado em 21 Jan, 2019, 18:07 | País

Os dados ainda provisórios da Direção-geral da Saúde apontam para 3,28 óbitos no primeiro ano de vida em cada mil nascimentos em Portugal.





Apesar do crescimento, diz a diretora-geral de Saúde que estamos perante valores semelhantes aos registados, por exemplo, em 2016. Para esta responsável não se deve fazer a comparação de 2018 apenas com o ano anterior porque 2017 foi um ano com uma mortalidade infantil "anormalmente baixa".





"O número de mortes está dentro do que é expectável para o nosso país, de acordo com a nossa linha de base", disse Graça Freitas. "(2018) é uma taxa dentro da variação habitual da mortalidade infantil, estando dentro do que é esperado", acrescentou.







São valores que, disse ainda, estão abaixo da média europeia.

De acordo com a diretora-geral da Saúde, "temos que fazer estas contas com muito cuidado e temos que aguardar que o INE no diga de facto o número oficial de nascimentos". As autoridades, disse ainda Graça Freitas, sabem "as causas que levaram a que estas crianças tenham morrido. Nos primeiros 28 dias de vida morreram 194 crianças. Cem dessas crianças, ou seja, mais de metade, eram grandes prematuros".





Em resposta ao pedido da Ordem dos Médicos, que exigiu um apuramento rápido das causas do aumento da mortalidade infantil, Graça Freitas afirmou que "quando se trata de mortalidade infantil e materna há uma longa tradição na DGS de observar causa a causa. São sempre analisadas e investigadas, por rotina", disse.