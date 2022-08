Mortalidade mais elevada em crianças até um ano

Foto: Omar Lopez - Unsplash

Só nos primeiros seis meses de 2022 morreram, em Portugal, 119 bebés até um ano de idade. São mais 29 mortes do que em igual período do ano passado. Para o presidente do Colégio de Pediatria qualquer alarme é prematuro, mas para o bastonário da Ordem dos Médicos impõe-se uma análise célere a eventuais quebras na assistência.