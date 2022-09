Mortalidade materna. DGS contabiliza mais 78 mortes do que INE

Um relatório da Direção-Geral da Saúde revela que houve mais 78 mortes maternas em Portugal do que as reportadas no Instituto Nacional de Estatística. Os dados referem-se ao período entre 2001 e 2018. De acordo com o jornal Público, a DGS concluiu que, nesses 18 anos, 198 mulheres terão morrido por complicações durante a gravidez ou até 42 dias após o parto.