Morte agente PSP. Começou julgamento no caso Fábio Guerra

A acusação relata que agrediram violentamente Fábio Guerra provocando "graves lesões cerebrais" que resultaram na morte do agente da PSP, de 26 anos. As agressões ocorreram no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, na madrugada de 19 de março de 2022.



Os dois fuzileiros também respondem por agressões a outros três polícias.

Além dos arguidos, na audiência no Campus da Justiça, está presente a família de Fábio Guerra, que reclama uma indemnização de meio milhão de euros.

Os arguidos estão em prisão preventiva e arriscam a pena máxima.