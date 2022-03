Morte de agente da PSP. Suspeitos enfrentam primeiro interrogatório judicial

Um dos suspeitos estava a monte desde a madrugada de sábado, quando ocorreu a rixa junto a um estabelecimento de diversão noturno em Lisboa.. Todavia, a RTP apurou que

Após o incidente, os dois fuzileiros apresentaram-se na Base do Alfeite, em Almada. A Marinha abriu um inquérito e já não permitiu que saíssem daquelas instalações militares até serem detidos pela Polícia Judiciária.

Fonte da PJ, citada pela agência Lusa, adiantou que os dois fuzileiros passaram a noite na prisão militar de Tomar.A polícia de investigação criminal ouviu testemunhas e levou a cabo buscas domiciliárias e não domiciliárias, diligências que desembocaram na detenção dos três suspeitos, de 24, 22 e 21 anos de idade.

Acabaram agredidos por dez homens. Todos sofreram ferimentos, mas três tiveram alta de imediato. Em comunicado, a PJ indicou que, no âmbito do inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, deteve fora de flagrante delito três homens portugueses suspeitos de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada.

Na mesma nota, porém, sublinhou que "a investigação prossegue com vista à eventual identificação de outros envolvidos e ao cabal esclarecimento dos factos".