Morte de idoso no Beatriz Ângelo. IGAS anuncia abertura de inquérito

Acabou por morrer enquanto esperava por assistência. Os bombeiros de Camarate garantem que o utente só não foi transportado com vida para o Hospital de Santa Maria, porque o Hospital de Loures recusou o transporte.

Em nota enviada à comunicação social,e que vai desenvolver diligências "inspetivas" em colaboração com o Hospital e com a ERS "de forma complementar"."Também o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo informou, através de comunicado, que iria instaurar um processo de inquérito, com caráter de urgência, à situação noticiada", lembra a nota da IGAS tal como "a Entidade Reguladora da Saúde, no quadro das suas competências, também se encontra a averiguar a situação, através de um processo de avaliação".conclui a nota da Inspeção-geral.O idoso esperou cerca de seis horas para ser transferido para outra unidade depois de ter dado entrada nas urgências hospitalares com uma alegada fratura no colo do fémur.

Conselho de Administração lamenta morte



"O Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo confirma e lamenta o falecimento ocorrido ontem de um utente de 93 anos, do género masculino, como tem sido noticiado", começa por afirmar o Hospital Beatriz Ângelo num comunicado ao qual a RTP teve acesso.



O hospital explica que, "apesar da avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com carácter de urgência para cabal apuramento dos factos".



O paciente deu entrada no Hospital de Loures cerca das 13h00 de segunda-feira com uma fratura na perna. O idoso foi visto e, mais tarde, soube-se que iria ser transportado para o Hospital de Santa Maria. Mas cinco horas e meia depois acabou por morrer no corredor do hospital.



O Beatriz Ângelo alegou não ter viaturas para transferir o doente, mas o comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, Luís Martins, explicou à RTP que a corporação tinha uma ambulância à porta, só que a unidade impediu o transporte.



Luís Martins acrescentou que esta não é a primeira vez que tal acontece no Hospital de Loures, devido à falta de capacidade de resposta ou por burocracias. A RTP apurou que durante o dia de segunda-feira chegaram a estar 22 ambulâncias com doentes à espera de serem atendidos ou à espera de transferência para outros hospitais.



Contactada na segunda-feira pela RTP, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde remeteu esclarecimentos para a administração da unidade hospitalar.