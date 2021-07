Morte de Ihor Homeniuk. Avança processo contra mais sete pessoas

Três inspetores já foram condenados a penas de prisão pela morte do cidadão ucraniano.



Agora vão ser extraídas certidões contra o antigo diretor do SEF, dois inspetores e quatro seguranças que naquele dia prestavam serviço no centro de detenção do Aeroporto de Lisboa.