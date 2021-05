Morte de Ihor Homeniuk. Prisão efetiva para três inspetores do SEF

Os três inspetores do SEF foram condenados a 7 e a 9 de cadeia no caso da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. Os juízes consideraram não haver dúvida de que os inspetores bateram em Homeniuk e lhe provocaram a morte.