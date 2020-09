Morte de ucraniano. Três inspetores do SEF acusados

O Ministério Público acusa três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do homicídio de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. A RTP sabe que a investigação da polícia Judiciária concluiu que houve crime em co-autoria, e que o homem morreu em resultado da violência com que foi agredido. A Associação dos ucranianos em Portugal diz que desconhece a argumentação do Ministério Público e estranha que apenas os três inspetores sejam acusados.