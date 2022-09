Morte de Vítor Aguiar e Silva é "perda impossível de reparar" para líder da CCDR-N

A morte, hoje, do professor universitário e vencedor do Prémio Camões 2020, Vítor Aguiar e Silva, "é uma perda impossível de reparar", afirmou hoje o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, António Cunha.