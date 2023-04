Morte Fábio Guerra. Ex-fuzileiro admite ter pontapeado agente na cabeça

Um dos ex-fuzileiros acusados da morte do Fábio Guerra admitiu ter pontapeado o agente da PSP repetidamente na cabeça. A admissão surgiu depois de ele ter sido confrontado com as imagens de videovigilância da discoteca de Lisboa onde ocorreu o homicídio.