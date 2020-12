Morte no SEF foi um "rombo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros admite que a morte de um cidadão ucraniano quando estava sob tutela do SEF é "um rombo que temos de superar". Mas Augusto Santos Silva não entende que o ministro da Administração Interna esteja fragilizado com o caso. Diz o chefe da diplomacia portuguesa que a fita do tempo mostrará que as instituições do Estado funcionaram.