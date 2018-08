Mortes diminuem mas acidentes aumentam

RTP03 Ago, 2018, 10:29 / atualizado em 03 Ago, 2018, 11:01 | País

Entre 1 de janeiro e 31 de julho registaram-se mais 1.608 acidentes do que no ano passado.



Segundo a agência Lusa, que cita o relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) “que incluem informação da PSP e da GNR, apontam para 274 vítimas mortais (288 em 2017) e 1.060 feridos graves (1.228)”.Na última semana de julho morreram 25 pessoas nas estradas portuguesas e 60 ficaram gravemente feridas.



O número de feridos ligeiros também diminuiu. Registaram-se 22.302 feridos, menos 527 do que nos primeiros sete meses do ano passado.



Entre 1 de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018 morreram nas estradas portuguesas 496 pessoas, mais duas do que entre agosto de 2016 e julho de 2017.



O distrito que registou mais acidentes foi o de Lisboa com 15.044, seguido do Porto com 13.701 e Braga com 6.413.



O número de vítimas mortais mais elevado foi em Setúbal com 46 mortes, Lisboa com 29 e Porto com 28.



Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária são relativos “aos mortos cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital”.



Relativamente aos feridos graves, nos primeiros sete meses, Lisboa apresenta o maior número (130), depois Santarém (114) e Faro (104).



Ainda segundo a Lusa, o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade registou cerca de 400.500 infrações.