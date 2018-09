Mortos nas estradas voltaram a aumentar nos últimos dois anos

RTP06 Set, 2018, 13:53 | País

Os números são do mais recente relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.





Feitas as contas, nos últimos dois anos, houve um aumento de 17% no número de mortos nas estradas. De 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016 morreram 281 pessoas.No mesmo período de 2017 houve um aumento de 53 mortes e no período hómologo de 2018 perderam a vida nas estradas 329 pessoas.Mais mortos mas também mais acidentes neste mesmo período. Há dois anos, registaram-se 84.200 acidentes. No ano passado 84.850 acidentes e já este ano 86.290 acidentes.Se tomarmos como referência o período de um ano, entre 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, verificamos que Setúbal foi o distrito que mais viu aumentar o número de mortos (68 mortos, mais 15 do que em relação ao período homólogo), seguido de Viseu (28 mortos, mais 12 do que no período anterior).Em sentido oposto, o distrito do Porto foi aquele em que houve uma maior redução do número de mortos (49 mortos, menos 29 do que no período anterior).O presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, alerta que é necessário e urgente alterar o modelo de formação de condutores.Carlos Barbosa espera ainda que a punição para determinadas infrações seja mais pesada.