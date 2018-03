Motards contra a violência doméstica. "Não diminui a masculinidade de ninguém"

Catarina Marques Rodrigues - RTP26 Mar, 2018, 20:00 / atualizado em 26 Mar, 2018, 20:06 | País

"Feios, porcos e maus". Esta é uma expressão associada aos motards, símbolos de "masculinidade" e "dureza". A constatação é de Marco Oliveira, fundador da Harley Riders de Setúbal. Este grupo de dez amigos motards é um dos promotores do passeio de moto "Bikers Against Domestic Violence", que vai acontecer a 7 de abril, com partida de Setúbal e até Campo Maior. As receitas revertem na totalidade a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).





A ideia partiu de Kim Sawyer, fundadora da Connect to Success e ex-embaixatriz dos EUA. Quer "desconstruir" estereótipos e mostrar que a violência doméstica é também uma causa de homens. "Queremos mudar mentalidades. Os agressores expressam muitas vezes a ideia de: 'Se não controlares a tua mulher, não és um verdadeiro homem'. Defendem-na perante amigos e colegas. Os motards, em particular, são vistos como 'homens duros e agressivos'. Este passeio é uma oportunidade de mostrar que ser contra a violência doméstica, e mostrá-lo, não diminui a masculinidade de ninguém", explica a empreendedora.





Todos os participantes têm direito a um casaco que terá gravada nas costas a frase: "Violência Doméstica -- Eu digo não". Estão já 150 pessoas inscritas (mulheres incluídas) e todos vão vestir, literalmente, a mensagem. A ideia é criar impacto visual e, no fundo, sensibilizar quem vir o grupo de motards a passar.









Os participantes partem de Setúbal às 10h, param em Évora para uma pausa a meio da manhã e almoçam depois em Campo Maior, na Quinta Adega Mayor. No final, às 16h, será leiloado um capacete customizado pela DKA Motorcycles, oferecido por Harley Riders Setúbal.





Este passeio junta duas paixões do casal Robert Sherman e Kim Sawyer. As motos e os direitos das mulheres. Quando viviam em Portugal, fizeram várias viagens de Harley pelo país, do Alentejo a Sesimbra, contou à RTP Kim Sawyer. "Uma maneira maravilhosa de conhecer o país", sublinhou. De recordar que o embaixador Sherman ganhou mais notoriedade em Portugal depois de fazer vídeos de apoio à seleção portuguesa, durante o Euro2016. Foi depois condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa.





corporate mentoring, em que vários profissionais de uma empresa são os mentores de uma mulher no seu negócio, e um programa de consultoria. O Connect to Success está instalado em Portugal continental e nos Açores e continuou a funcionar, mesmo depois de o casal ter regressado aos Estados Unidos, em janeiro de 2017. Já a igualdade de género e os direitos das mulheres são uma causa de vida para Kim Sawyer. A empresária fundou em Portugal o Connect to Success , um projeto que ajuda mulheres a fortalecer os seus negócios. Inclui um programa de, em que vários profissionais de uma empresa são os mentores de uma mulher no seu negócio, e um programa de consultoria. O Connect to Success está instalado em Portugal continental e nos Açores e continuou a funcionar, mesmo depois de o casal ter regressado aos Estados Unidos, em janeiro de 2017.





Nuno Catarino, representante da APAV, congratula-se com a iniciativa, visto que o valor das inscrições reverterá para a associação. E para onde irá esse dinheiro? "Para as nossas atividades. A APAV é mais conhecida pelo apoio nos casos de violência doméstica, mas apoiamos todas as vítimas de crime. Temos 18 gabinetes de apoio à vítima em todo o país, que suportam 26 concelhos. Temos uma rede de casas-abrigo, apoio a mulheres migrantes, vítimas de violência sexual, etc". Em suma: locais para aplicar o dinheiro não faltam. O presidente da APAV, João Lázaro, também fará o passeio.





Para Kim Sawyer, esta é uma iniciativa para relembrar um ponto poucas vezes referido: "A participação dos homens é fundamental. A violência doméstica não vai acabar se os homens não estiverem também empenhados nisso. Não é um assunto de 'mulheres'. É um assunto de todos", remata. Ela e o marido estarão em Portugal e seguirão, rumo ao Alentejo, numa Harley.