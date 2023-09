MOTELX abre portas

Este ano, o eco-terror tem lugar de destaque no MOTELX, que abre com "O Reino Animal", do realizador francês Thomas Cailley, narrativa que segue um pai e um filho “numa França assombrada por um vírus implacável que transforma humanos em animais”.





programa do festival apresenta uma retrospetiva integral dedicada ao realizador canadiano Brandon Cronenberg, que estará em Lisboa para mostrar o filme “InfinityPool" e para uma 'masterclass'.





Destaque ainda para a estreia de “A Semente do Mal”, de Gabriel Abrantes.



O MOTELX vai ainda passar em revista os 50 anos de “O Exorcista”, de William Friedkin, com exibição em cópia restaurada.



Este ano, o festival atribui um novo prémio, dedicado a argumentos de longas-metragens portuguesas ainda não produzidas.