Motociclista morre após embate em automóvel na A28 perto da Póvoa de Varzim

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o acidente ocorreu pelas 12:19, no sentido sul-norte da A28, imediações do nó da Póvoa de Varzim.

O motociclista, de 40 anos, embateu num ligeiro de passageiros e despistou-se, sendo o óbito declarado no local, detalhou fonte do Comando Territorial da GNR do Porto.

A circulação manteve-se no local, ainda que condicionada.