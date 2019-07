Motociclista morre em despiste em Gondomar

Lusa04 Jul, 2019, 18:59 | País

De acordo com o CDOS, o motociclista seguia pela saída da A41 em direção a Medas, Gondomar, quando se despistou e o alerta foi dado pelas 16:45.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Melres, que estiveram no local, a via esteve cortada ao trânsito e foram mobilizados para o local os meios para fazer a remoção do cadáver do homem que aparentava ter 66 anos.

Além dos Bombeiros Voluntários de Melres, estiveram no local a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação] do Hospital Santo António e a GNR.